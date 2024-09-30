Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße
Staffel 23Folge 27vom 30.09.2024
Folge 27: Zweite Chance

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Mit Familienausflügen versucht Anna, ihre älteste Tochter zurückzugewinnen. Doch Sarah lässt sich nicht gerne als seelisches Wrack behandeln. Stattdessen will sie sich heute Brunos Entschuldigung anhören. „Geh’ da nicht hin!“, drängt Anna. Doch Sarah lässt sich nicht beirren.

