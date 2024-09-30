Lindenstraße
Folge 3: Glücklichmacher
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Aufgeregt wirbelt Lisa durch die Wohnung, denn heute erwartet sie einen ganz besonderen Gast. Ein Herr vom Jugendamt möchte sich ein Bild von der kleinen Familie machen, bevor Pauls Adoption durch Murat auch von offizieller Seite zugestimmt werden kann.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste