Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Streitsucht

ARD PlusStaffel 23Folge 51vom 30.09.2024
Streitsucht

StreitsuchtJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 51: Streitsucht

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Weil die Schule darunter leidet, will Jimi Stadler Josefines neuen Nebenjob als Kellnerin einfach nicht dulden. Außerdem hat er gerade ganz andere Sorgen: Was, wenn Opa Adi ein Geiselopfer im Ghaza-Streifen geworden ist? Bislang hat der rüstige Rentner sich noch nicht aus Israel gemeldet. Keiner ahnt, dass der Globetrotter schon längst wieder in der Lindenstraße eingetrudelt ist.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen