Lindenstraße
Folge 12: Auftauen
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Laut Gabi befindet sich Timo momentan „ganz hinten im Tiefkühlfach“. Andys Sohn meidet jegliche sozialen Kontakte und entpuppt sich als wahrer Stubenhocker. Um einen Job hat er sich zu Gabis Leidwesen auch noch nicht gekümmert. Stattdessen eröffnet er ihr, dass er vor zwei Jahren zum Islam konvertiert ist. Gabis Verwunderung über den Stiefsohn wird immer größer.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste