Lindenstraße
Folge 13: Arbeit!
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Andy hat seinem Sohn einen Job in einer Tubenfabrik besorgt – im Schichtdienst am Band. Timo beteuert weiterhin, keinen terroristischen Anschlag zu planen und die radikale Gruppe verlassen zu haben. „Tu’ was!“, fordert Gabi ihn eindringlich dazu auf, seine ehemaligen Kumpane bei der Polizei anzuzeigen. Doch nachdem er die Nummer gewählt hat, hängt Timo den Hörer schnell wieder ein.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste