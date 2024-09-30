Lindenstraße
Folge 22: Herzschlag
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Erich wird heute aus dem künstlichen Koma geholt. Als er endlich die Augen wieder aufschlägt, konfrontiert der Professor den benommenen Patienten mit der Wahrheit: „Sie hatten einen Herzinfarkt und sind operiert worden!“ Trotz aller Tragik ist Helga überglücklich, denn Erichs Reflexe funktionieren und größere Schäden des Gehirns können die Mediziner ausschließen.
