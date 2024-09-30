Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße
Staffel 24, Folge 30
vom 30.09.2024
Folge 30: Betrogen
29 Min.
vom 30.09.2024
Ab 12

Freudestrahlend eröffnet Jimi Stadler seiner Maria den Plan, die Zenkers heute zum Essen einzuladen. Schließlich hat Andy seiner Ehefrau in der vergangenen Woche möglicherweise das Leben gerettet, als er sie mit ihrer Blutvergiftung rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht hat. Maria ist vom Vorhaben ihres Gatten wenig begeistert.

