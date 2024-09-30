Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Wackelkontakt

ARD PlusStaffel 24Folge 37vom 30.09.2024
Wackelkontakt

WackelkontaktJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 37: Wackelkontakt

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Andy hat beschlossen, mit dem Verfassungsschutz zusammenzuarbeiten und gegenüber Timo Stillschweigen zu bewahren. Sollte Timos Gruppe tatsächlich einen terroristischen Anschlag planen, möchte Andy seinen Sohn auf diesem Wege vor sich selbst schützen und den Verfassungsschutz in seiner Arbeit unterstützen. Und wie erwartet tischt Timo seinem Vater und Gabi die Lügengeschichten auf.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen