Lindenstraße

Stiche

ARD PlusStaffel 24Folge 39vom 30.09.2024
Stiche

Lindenstraße

Folge 39: Stiche

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nachdem Carsten ihn auf die Gefahr aufmerksam gemacht hatte, die der kodeinhaltige Hustensaft für Sandra darstellt, fürchtet Vasily nun, seine Freundin könne erneut zu gefährlichen Substanzen greifen. Vorsorglich durchstöbert er ihre Sachen.

