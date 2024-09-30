Lindenstraße
Folge 42: Ramadan
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Sonderaktionen! Während Sabrinas Mittagstisch im Alimentari täglich großen Anklang bei der Kundschaft findet, bleibt Murat trotz aller Bemühungen auf Döner und Pommes sitzen. Bei Dagdelens ist deshalb weiterhin Sparen angesagt. „Du hast das Geschäftsklima vergiftet!“, wirft Murat seiner Frau ihre Anzeige gegen Sabrinas illegalen Weinausschank vor. Doch Lisa ist sich keiner Schuld bewusst.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste