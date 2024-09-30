Lindenstraße
Folge 47: Matthias Steinbrück
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Heute ist Bundestagswahl und deshalb soll eine Party steigen! Während Angelina und Alex die ersten Vorbereitungen treffen, halten sich die übrigen Mitbewohner zurück. „Schlafmützen und Langeweiler“, mosert Alex. Angelina weiß, dass Momo keine große Lust auf die Wahlparty hat, weil Enzo kommen wird. Der nimmt Momo den Vorfall mit seiner Schwester immer noch sehr übel.
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste