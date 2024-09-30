Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

ARD PlusStaffel 24Folge 47vom 30.09.2024
Lindenstraße

Folge 47: Matthias Steinbrück

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Heute ist Bundestagswahl und deshalb soll eine Party steigen! Während Angelina und Alex die ersten Vorbereitungen treffen, halten sich die übrigen Mitbewohner zurück. „Schlafmützen und Langeweiler“, mosert Alex. Angelina weiß, dass Momo keine große Lust auf die Wahlparty hat, weil Enzo kommen wird. Der nimmt Momo den Vorfall mit seiner Schwester immer noch sehr übel.

