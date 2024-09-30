Lindenstraße
Folge 52: Steffi
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Rosenkrieg bei Tanja und Suzanne. Die Ehe der beiden ist am Ende und es entbrennt ein Streit um das Sorgerecht von Söhnchen Simon. Noch eine Ehe in der Krise: Die Ereignisse der vergangenen Monate sind nicht spurlos an Andy und Gabi vorübergegangen. Die Streitereien wegen Timo und Andys Flirt mit einer Nachbarin stellen ihre Beziehung auf die Probe.
Genre:Drama, Soap
12
