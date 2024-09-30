Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

ARD PlusStaffel 24Folge 6vom 30.09.2024
Folge 6: Zimmersuche

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Im Café Bayer trifft Alex auf Angelina. Die fiebert schon Enzos heutiger Rückkehr aus der Bundeswehrklinik entgegen. Für Angelina bedeutet das allerdings auch, dass sie eine neue Bleibe braucht. Das kommt Alex sehr gelegen, denn schließlich ist die WG seit Nastyas Auszug auf der Suche nach einem neuen Mitbewohner.

