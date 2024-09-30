Lindenstraße
Folge 1: Für immer!
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Sarah erwartet Steffi zum Frühstück. Die ist zunächst in einer betreuten WG für Ex-Häftlinge untergekommen. Während Hans der jungen Frau äußerst skeptisch gegenübersteht – schließlich hat sie zwei Morde begangen – interessiert sich Sarah sehr für Steffi und ihre Bemühungen um einen Neuanfang in Freiheit.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste