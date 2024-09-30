Lindenstraße
Folge 16: Schluss
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Streit unter Liebenden: Die schwangere Caro und der werdende „Jung-Vater" Nico geraten aneinander. Der Disput ist derart heftig, dass Nico überfordert mit Caro Schluss macht. Anschließend stürzt Nico im wahrsten Sinne des Wortes ab...
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste