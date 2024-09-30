Lindenstraße
Folge 21: Ausgekevint
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Beim morgendlichen Gang ins Cafe Bayer schwört Iffi ihre Stiefmutter ein. Gabi weiß bisher als Einzige, dass es sich bei dem geheimnisvollen Kevin um Klaus handelt. Und das soll auf Iffis Wunsch auch vorerst so bleiben. Sie weiß einfach nicht, ob Klaus der Richtige für sie ist.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste