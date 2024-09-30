Lindenstraße
Folge 23: Fleischesser
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Maria versucht nochmals ihre Tochter zur Rückkehr nach Hause zu bewegen. Keine Chance: Caro will weiter bei Nico wohnen bleiben. Schließlich finden sich die Eltern Stadler mit der Situation ab. Zur Versöhnung bringen sie dem Teenagerpaar eine Babywiege in die Wohnung.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste