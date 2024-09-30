Lindenstraße
Folge 47: Drachenflieger
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Erich geht mit einem Flugdrachen in die Luft. Sein Freund Hajo begleitet ihn und zeichnet den Flug mit einer Kamera auf. Dann kommt es zu einem Unfall. Steffi nimmt Abschied von der Lindenstraße. Sie hat sich bereit erklärt gegen den Unterweltboss Attila auszusagen. Da die Behörden um ihre Sicherheit fürchten, kommt Steffi in das Zeugenschutzprogramm.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste