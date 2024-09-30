Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 21Folge 22vom 30.09.2024
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Christian freut sich über die gelungene Wohnungsrenovierung. Doch Urszula plagen ganz andere Gedanken, denn noch immer lässt der unbekannte Verfolger Irina nicht in Ruhe. Auch in der Schule scheint sie nicht sicher vor ihm zu sein: Der Stalker fotografiert den hübschen Teenager sogar während des Sportunterrichts!

