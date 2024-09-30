Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 21Folge 23vom 30.09.2024
Folge 23: Das Rennen

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Voller Stolz präsentiert Christian den Besucherinnen Tanja und Suzanne die neue Küche. Derweil hütet Urszula weiterhin das Bett, denn ihre Migräne will einfach nicht besser werden. Die erfolglose Suche nach Irinas gefährlichem Verehrer macht ihr schwer zu schaffen. „Sie haben drüben auf dem Dach Spuren von ihm gefunden“, erzählt Christian seinen Gästen. Doch leider war nichts Verwertbares dabei.

