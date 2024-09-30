Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Anteile

Staffel 21Folge 25vom 30.09.2024
Folge 25: Anteile

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nächsten Donnerstag ist es so weit: Marion und Alex wollen sich das „Ja“-Wort geben. Vom Standesamt aus soll es mit einer Kutsche direkt zu den Feierlichkeiten in den Park gehen. „Alles ganz in Weiß!“, freut sich Marion auf den schönsten Tag ihres Lebens. Während sich die Braut schon barfuß über Blumenteppiche schreiten sieht, fiebert Alex vornehmlich dem anschließenden Konzert entgegen.

