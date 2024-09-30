Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße
Staffel 21Folge 35vom 30.09.2024
Folge 35: Bernstein

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Du hast ja selbst mitbekommen, wie krampfig wir zusammen sind, Iffi und ich“, versucht Jan möglichst schonend dem bestürzten Nico die Situation zu erklären. Jans Gefühle für Iffi sind einfach nicht mehr stark genug. Nun zieht er die Konsequenzen und packt seine Koffer. Er schließt Nico zum vorerst letzten Mal in seine Arme.

