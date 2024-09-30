Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 21Folge 37vom 30.09.2024
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Hilde überlegt, ob sie mit ihrem Schweinsbraten, Rotkohl und Klößen wohl den Geschmack von Sabrinas Söhnen treffen würde. Roberto und Enzo sollen heute Abend den neuen Mann an der Seite ihrer Mutter kennenlernen. Hajo fragt sich indes, ob nicht ein gemeinsamer Restaurantbesuch die geeignetere Variante wäre.

