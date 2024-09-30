Lindenstraße
Folge 38: Bösartig
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit seinem Weltschmerz-Gesicht treibt Alex seine Mitbewohner mittlerweile zur Weißglut. Besonders Klaus findet den Ex seiner Schwester nahezu unerträglich. „Du hängst nur rum und vermiest uns die Stimmung!“, wirft er ihm vor. Doch Alex ist völlig durch den Wind.
