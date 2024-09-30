Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Staffel 21Folge 40vom 30.09.2024
Folge 40: Klassenkampf

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Über kurz oder lang wird Andy wohl die Nachtschichten mit dem Taxi aufgrund seiner permanenten Erschöpfung zurückschrauben müssen. Doch heute Abend stehen noch zwei lukrative Fahrten an, die er sich auf keinen Fall entgehen lassen will. Gabi beobachtet seine dauerhafte Müdigkeit mit Sorge.

