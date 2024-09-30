Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 21Folge 48vom 30.09.2024
Um Helga und Erich für seinen Auftraggeber Phil Seegers aus dem Reisebüro zu vertreiben, fasst Olli einen gemeinen Plan: In einer Nacht-und-Nebel-Aktion verschafft er sich Zugang zum Büro und lässt dort Mäuse frei. Helga kann nicht glauben, was sie am Morgen an ihrem Arbeitsplatz erwartet. Wo um Himmels willen kommen plötzlich die abscheulichen Nager her?

