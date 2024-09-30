Lindenstraße
Folge 52: Bruder Jakob
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Eifrig beginnt Lisa bereits im Morgengrauen mit den Vorbereitungen für das heutige Festmahl. Schließlich wird Murats ganze Familie bei Pauls Beschneidung anwesend sein. „Manchmal bist du wie eine türkische Mami, weißt du das?“, neckt Murat seine Verlobte.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste