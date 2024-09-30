Lindenstraße
Folge 30: Kummer
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Felix konnte Carsten zum Entzug in einer Berliner Klinik überreden und ist heute angereist, um seinen Adoptivvater abzuholen. „Danke, dass ich dich habe!“, erkennt der Arzt Felix’ Hartnäckigkeit an. Alleine hätte er sich seine Medikamentenabhängigkeit wohl nie eingestanden.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste