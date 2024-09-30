Lindenstraße
Folge 46: Schizo
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Ines und Olaf nehmen vorsorglich ihre eingeschweißten Brote mit ins Bett, damit auch bloß kein nächtlicher Eindringling ihre Lebensmittel vergiften kann. Um Gabi und Andy nicht auf der Tasche zu liegen, bemüht sich Bruno um einen Job. Isolde gegenüber bleibt er allerdings stur: Soll sie doch seinem Sohn weiterhin wegen der Brandflecken im Brennerschen Teppichboden nachlaufen.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste