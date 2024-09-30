Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Staffel 22Folge 47vom 30.09.2024
Folge 47: Adoption

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Der größte noch lebende Künstler den die Lindenstraße je gesehen hat! Zorro ist stolz wie Oskar, denn sein Projekt ist tatsächlich genehmigt worden. Carsten und „Käthe“ kann er mit seiner Begeisterung allerdings nicht anstecken. Zu tief sitzt bei „Käthe“ noch der Schock über Carstens Offenbarungen.

