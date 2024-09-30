Lindenstraße
Folge 49: Kampfbereit
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Klein Mila hält Nastya und Klaus rund um die Uhr auf Trab. Durch die ständige Nähe zum Vater ihres Kindes macht Nastya sich große Hoffnungen auf eine Beziehung mit Klaus. Der wünscht sich jedoch nichts mehr, als dass Nina zu ihm zurückkehrt.
Weitere Folgen in Staffel 22
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
