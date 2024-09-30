Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Dolce far niente

ARD PlusStaffel 22Folge 52vom 30.09.2024
Folge 52: Dolce far niente

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Beharrlich ermuntert Klaus den deprimierten Alex, sich nicht von Lisa unterkriegen zu lassen. „Paul ist dein Sohn und du liebst ihn!“, macht Klaus dem Freund noch einmal klar. Doch Alex weiß einfach nicht mehr, wie er gegen Lisas eiskalte Intrigen vorgehen soll.

