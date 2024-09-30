Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Wer sich ewig bindet

ARD PlusStaffel 23Folge 26vom 30.09.2024
Wer sich ewig bindet

Wer sich ewig bindetJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 26: Wer sich ewig bindet

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Heiraten ist ganz schön anstrengend: Für Tanja und Suzanne steht heute endlich der lang ersehnte Weg zum Notariat an, wo die beiden sich das Ja-Wort geben. Schönheitsfee Lotti zaubert zwei wunderschöne Bräute aus dem verliebten Paar.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen