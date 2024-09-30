Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

ARD PlusStaffel 23Folge 29vom 30.09.2024
Folge 29: Cross

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Hoffentlich merkt Christian nicht, wie verkatert Irina von einem nächtlichen Ausflug zurückgekehrt ist. Gut, dass der Teenie in Angelina eine Verbündete findet. Damit Irina sich auch weiterhin ungestört mit ihrem Schwarm treffen kann, begleitet Angelina deren Stiefvater Christian nur zu gerne ins Musical.

