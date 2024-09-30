Lindenstraße
Folge 29: Cross
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Hoffentlich merkt Christian nicht, wie verkatert Irina von einem nächtlichen Ausflug zurückgekehrt ist. Gut, dass der Teenie in Angelina eine Verbündete findet. Damit Irina sich auch weiterhin ungestört mit ihrem Schwarm treffen kann, begleitet Angelina deren Stiefvater Christian nur zu gerne ins Musical.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste