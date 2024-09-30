Lindenstraße
Folge 30: Weiberpack
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Jetzt, wo sie weg ist, vermisst Ludwig seinen Zögling Jack doch mehr als er dachte. „Ich hätte sie nicht rauswerfen dürfen!“, wirft er sich vor. Jack hat sich derweil in Hajos Garage eingenistet und wird von Sabrina und Hajo vorübergehend mit dem Nötigsten versorgt.
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Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21-25: Das Erste