An guten und an bösen TagenJetzt kostenlos streamen
Lindenstraße
Folge 24: An guten und an bösen Tagen
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Eine ganze Woche lang hat Vasily sich nicht bei Sandra gemeldet. War das Geständnis ihrer ehemaligen Drogensucht zuviel für den konservativen Griechen? Heute werden sich daneben Sabrina und Hajo das Ja-Wort geben – für die Feierlichkeiten in der Kirche ist eigens Pater Benedetto aus Sabrinas Heimat angereist.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste