Lindenstraße
Folge 31: Wie gewonnen...
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Argwöhnisch beobachtet Sabrina, wie Enzo immer wieder von Nastya für Renovierungsarbeiten eingespannt wird. Der alltägliche Trubel in der Praxis macht dagegen Carsten schwer zu schaffen. Ständig wird ihm übel und er muss sogar nach Hause flüchten. Dort trifft „Käthe“ schließlich am ganzen Leib zitternd im Bett an.
