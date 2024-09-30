Lang gehütete GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Lindenstraße
Folge 32: Lang gehütete Geheimnisse
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Die Stimmung zwischen Gabi und Andy ist seit dem unangenehmen Zwischenfall bei den Stadlers äußerst angespannt. Die beiden geraten aneinander. Gabis Ablehnung gegenüber seinem Sohn Timo sitzt bei Andy noch immer tief und Gabi kann sich wiederum einfach nicht erklären, was Andy sich dabei gedacht hat, Maria Stadler zu küssen.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste