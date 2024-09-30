Lindenstraße
Folge 35: Liebe tut weh...
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Sandra und Vasily machen sich auf den Weg nach Köln. Sandra hat sich trotz aller Bedenken dazu entschieden, ihre Kinder bei der Pflegefamilie zu besuchen. Opa Adi ist im Liebesrausch. Im Akropolis hat er eine fesche, wesentlich jüngere Dame kennengelernt. Seinem Liebesglück lässt er nun zu Jimis Leidwesen in der Wohnung freien Lauf…
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste