ARD PlusStaffel 24Folge 35vom 30.09.2024
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Sandra und Vasily machen sich auf den Weg nach Köln. Sandra hat sich trotz aller Bedenken dazu entschieden, ihre Kinder bei der Pflegefamilie zu besuchen. Opa Adi ist im Liebesrausch. Im Akropolis hat er eine fesche, wesentlich jüngere Dame kennengelernt. Seinem Liebesglück lässt er nun zu Jimis Leidwesen in der Wohnung freien Lauf…

ARD Plus
