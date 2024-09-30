Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Rückkehr

ARD PlusStaffel 24Folge 36vom 30.09.2024
Rückkehr

RückkehrJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 36: Rückkehr

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nach dem Schock der vergangenen Woche hat Angelina sich bis heute in die Ferienwohnung ihrer Mutter in Italien zurückgezogen. Momo hat seinen Mitbewohnern noch nicht erzählt, was vorgefallen ist. Timo ruft seinen Vater aus Mallorca an und erzählt, dass er dort seit vier Monaten auf dem Bau arbeitet. Er will nach München zurückkehren und Andy bietet seinem Sohn an, wieder bei ihm einzuziehen.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen