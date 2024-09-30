Lindenstraße
Folge 36: Rückkehr
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Nach dem Schock der vergangenen Woche hat Angelina sich bis heute in die Ferienwohnung ihrer Mutter in Italien zurückgezogen. Momo hat seinen Mitbewohnern noch nicht erzählt, was vorgefallen ist. Timo ruft seinen Vater aus Mallorca an und erzählt, dass er dort seit vier Monaten auf dem Bau arbeitet. Er will nach München zurückkehren und Andy bietet seinem Sohn an, wieder bei ihm einzuziehen.
Genre:Drama, Soap
12
