Lindenstraße
Folge 40: Todesengel
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Professor Melchior hat keine guten Nachrichten für den herzkranken Erich. Erichs Nierenwerte sind so schlecht, dass ihm jetzt vermutlich auch noch die Dialyse bevorsteht. Die schlimmste Neuigkeit ist jedoch, dass aufgrund dieses Zustands keine Herztransplantation möglich ist. Erich ist am Boden zerstört.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste