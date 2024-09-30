Lindenstraße
Folge 41: Lügen und Geheimnisse
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Andy will einfach nicht wahrhaben, dass sein Sohn einer terroristischen Gruppe angehört. Frau Roth vom Verfassungsschutz rät den Zenkers auf Konfrontation zu gehen. Sie sollen Timo ruhig sagen, dass sie seine Geschichten vom Job auf Mallorca nicht glauben. Derweil baut Timo weiterhin seinen Kontakt zu Enzo aus.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste