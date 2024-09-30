Lindenstraße
Folge 45: Sprengstoff
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Franziska begrüßt ihre „Lieblingsfrisörin“ im Salon mit einer überschwänglichen Umarmung. Tanja versucht erneut, der „Ex“ Grenzen zu setzen. Aber Franziska zeigt keine Einsicht: „Wer ist denn damals über wen hergefallen?“, stichelt sie.
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste