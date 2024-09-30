Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

April, April

ARD PlusStaffel 25Folge 22vom 30.09.2024
April, April

Lindenstraße

Folge 22: April, April

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Murat schmiedet einen Plan, wie er sich an seiner Frau rächen kann. Er hat herausgefunden, dass Lisa hinter seinem Rücken die Anti-Baby-Pille nimmt. Murat fühlt sich betrogen, da beide sich einig waren, ein weiteres Kind zu bekommen. Heimlich präpariert er Lisas Pillen...

