Lindenstraße
Folge 22: April, April
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Murat schmiedet einen Plan, wie er sich an seiner Frau rächen kann. Er hat herausgefunden, dass Lisa hinter seinem Rücken die Anti-Baby-Pille nimmt. Murat fühlt sich betrogen, da beide sich einig waren, ein weiteres Kind zu bekommen. Heimlich präpariert er Lisas Pillen...
