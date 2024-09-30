Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

ARD PlusStaffel 25Folge 30vom 30.09.2024
Folge 30: Beziehungsstress

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Caro ist mit dem kleinen Lukas zu Nico gezogen. Die drei leben auf engstem Raum in Nicos Zimmer. Der Mangel an Platz und Privatsphäre führt schnell zu Unstimmigkeiten. Harry wundert sich, als er am Morgen die Augen aufschlägt. Eine offensichtlich orientierungslose Hilde wandelt im Schlafgewand über die Lindenstraße.

