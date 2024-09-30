Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Für immer vorbei

ARD PlusStaffel 25Folge 37vom 30.09.2024
Für immer vorbei

Lindenstraße

Folge 37: Für immer vorbei

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Schwarzer Donnerstag für Erich und Helga. Das Reisebüro ist geschäftlich am Ende und muss Insolvenz anmelden. Das will Alex jedoch nicht so einfach hinnehmen. Die Beziehung der beiden Teenager Caro und Nico ist kaum noch zu retten – und das, obwohl doch gerade erst das gemeinsame Kind geboren wurde.

