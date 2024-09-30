Lindenstraße
Folge 38: Die Haifischfrau
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Sandra und Vasily lassen sich von Maklerin Angelina bei einem Immobiliengeschäft beraten. Was Sandra nicht weiß: Vasily hatte einst eine Affäre mit Angelina. Iffi ist schockiert: Die Tatsache, dass die Beziehung mit Caro endgültig beendet ist, veranlasst Nico zu einer schwerwiegenden Entscheidung.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste