Lindenstraße

Die Haifischfrau

Staffel 25Folge 38vom 30.09.2024
Die Haifischfrau

Folge 38: Die Haifischfrau

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Sandra und Vasily lassen sich von Maklerin Angelina bei einem Immobiliengeschäft beraten. Was Sandra nicht weiß: Vasily hatte einst eine Affäre mit Angelina. Iffi ist schockiert: Die Tatsache, dass die Beziehung mit Caro endgültig beendet ist, veranlasst Nico zu einer schwerwiegenden Entscheidung.

ARD Plus
