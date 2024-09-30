Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 25Folge 44vom 30.09.2024
Folge 44: Vorwehen

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Lisa hat Gewissheit: Sie ist schwanger. Da sie aber nach wie vor kein weiteres Kind möchte, verschweigt sie ihrem Mann die Wahrheit. Murat erfährt jedoch trotzdem von Lisas Schwangerschaft. Erich geht zu einem ganz besonderen Treffen: Er besucht die Witwe seines Herzspenders!

ARD Plus
