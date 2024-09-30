Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 25Folge 45vom 30.09.2024
Folge 45: Zuckerfest

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Während Nico heute seinen Abflug ins Internat macht, beginnt auch Rentner Erich sich fürs Fliegen zu interessieren. Der Mann, dem er sein Spenderherz verdankt, wollte unbedingt einmal einen Drachenflug unternehmen. Von dieser Idee ist nun auch Erich besessen...

