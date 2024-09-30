Lindenstraße
Folge 49: Marathon
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Bewährungsprobe für Alex und Josi: Ihr junges Geschäft kümmert sich um internationale Gäste, die am Münchener Marathonlauf teilnehmen. Doch plötzlich storniert ein Hotel alle gebuchten Zimmer. Lisa und Murat sind wieder ein Paar. Alles scheint in geordneten Bahnen zu verlaufen, wäre da nicht Murats schlechtes Gewissen. Lisa wird misstrauisch.
