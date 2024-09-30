Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 25Folge 49vom 30.09.2024
Folge 49: Marathon

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Bewährungsprobe für Alex und Josi: Ihr junges Geschäft kümmert sich um internationale Gäste, die am Münchener Marathonlauf teilnehmen. Doch plötzlich storniert ein Hotel alle gebuchten Zimmer. Lisa und Murat sind wieder ein Paar. Alles scheint in geordneten Bahnen zu verlaufen, wäre da nicht Murats schlechtes Gewissen. Lisa wird misstrauisch.

